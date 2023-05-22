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Emine Erdoğan Hatay Mutfağı’nı dünyaya tanıtacak

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#Emine Erdoğan#Hatay Mutfağı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Emine Erdoğan Hatay Mutfağı’nı dünyaya tanıtacak
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

TÜRKİYE’de depremin büyük felakete neden olduğu medeniyetler şehri Hatay’ın eşsiz lezzetleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde tüm dünyaya tanıtılacak.

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Hatay mutfağının tanıtımı için, 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle, tüm iller ile büyükelçiliklerde “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında tüm dünyaya eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerde, Emine Erdoğan’ın himayelerinde hazırlanan, gastronomi alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında ve ünlü şeflerin katkılarıyla ortaya çıkan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı da kaynak olacak.

Bu yıl ikincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın ana teması “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, geleneksel, sağlıklı“ olarak belirlendi. Etkinliklerde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı–Gastronomi şehirleri Hatay Menüsü temel alındı.

Emine Erdoğan Hatay Mutfağı’nı dünyaya tanıtacak

 

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#Emine Erdoğan#Hatay Mutfağı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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