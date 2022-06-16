Emine Erdoğan: Hanımlar çok becerikli

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Erdoğan’ın sonraki durağı 40 sanatçının 30 atölyede çalışmalarını sürdürdüğü, Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı’ndaki atölyeler oldu. Emine Erdoğan, daha sonra Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin, Ulucanlar Cezaevi Mahkum Yemekhanesi’ndeki yıl sonu sergisini gezdi.

Belediyenin 23 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yaklaşık 42 branşta yapılan ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, “Gerçekten takdire şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm, hatta ileri dönüşüm denilebilir bunlara. Hanımlar bu konuda çok becerikliler” diye konuştu.