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Emine Erdoğan: Hanımlar çok becerikli

#Emine Erdoğan #Tarihi Ankara Kalesi#Sergi
Emine Erdoğan: Hanımlar çok becerikli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Tarihi Ankara Kalesi’ndeki Ankara Valiliği İz Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezi’nde iğde ve andız ağacından üretilen boncuklardan tasarlanan takılar ile merkezde üretilen dekoratif ürünlerin yer aldığı, “Ekolojik Sanat” adlı sergiyi gezdi.

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Erdoğan’ın sonraki durağı 40 sanatçının 30 atölyede çalışmalarını sürdürdüğü, Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı’ndaki atölyeler oldu. Emine Erdoğan, daha sonra Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin, Ulucanlar Cezaevi Mahkum Yemekhanesi’ndeki yıl sonu sergisini gezdi.

Belediyenin 23 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yaklaşık 42 branşta yapılan ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, “Gerçekten takdire şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm, hatta ileri dönüşüm denilebilir bunlara. Hanımlar bu konuda çok becerikliler” diye konuştu.

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#Emine Erdoğan#Tarihi Ankara Kalesi#Sergi

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