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Emine Erdoğan, Guterres ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Antonio Guterres#BM
Emine Erdoğan, Guterres ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 21:44

ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın António Guterres ile BM Genel Merkezi’nde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu çerçevesinde küresel ölçekte atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Bu vesileyle Sayın Guterres’i, Azerbaycan COP29 marjında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Danışma Kurulumuzun 3’üncü resmi toplantısına davet ettim. Sayın Genel Sekreter’e, Danışma Kurulumuzun faaliyetleri doğrultusunda gösterdiği güçlü destek için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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#Emine Erdoğan#Antonio Guterres#BM

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