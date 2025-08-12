Emine ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n eÅŸi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mikheil Kavelashvili'nin eÅŸi Tamar Bagrationi ile bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re Emine ErdoÄŸan, Tamar Bagrationi'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki Devlet Konukevi'ne geliÅŸinde samimiyetle karÅŸÄ±ladÄ±.

Emine ErdoÄŸan ve Bagrationi, burada gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼rel ortak yanlarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Bagrationi, Emine ErdoÄŸan'a, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bulduÄŸunu ve hayranlÄ±kla takip ettiÄŸini belirterek, kendisinden Ã¶ÄŸreneceÄŸi Ã§ok ÅŸey olduÄŸunu ifade etti.

Aile deÄŸerlerinin korunmasÄ± ve gelecek nesillere doÄŸru ve temiz bir gelecek bÄ±rakabilmesi konusunda hassasiyetlerini aktaran Bagrationi, TÃ¼rkiye'nin de aile deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±kan bir Ã¼lke olmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

"KÃœRESEL SIFIR ATIK Ä°YÄ° NÄ°YET BEYANI"NI Ä°MZALADI

Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlatÄ±lan ve ilk imzacÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olan "KÃ¼resel SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±"na destek vermekten bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bagrationi, daha sonra beyanÄ± imzaladÄ±.

OrtaklaÅŸa hayata geÃ§irilebilecek projelerin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Bagrationi, Ã¶zellikle "SÄ±fÄ±r AtÄ±k" projesini hayranlÄ±kla takip ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Bagrationi, Ã§evre sorununun tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkilediÄŸini ve bu yÃ¼zden herkesin sorumluluk almasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, Emine ErdoÄŸan'Ä± "SÄ±fÄ±r AtÄ±k" projesinden dolayÄ± tebrik etti.

"Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° ALANLARIMIZ ÃœZERÄ°NE FÄ°KÄ°R ALIÅžVERÄ°ÅžÄ°NDE BULUNDUK"

Emine ErdoÄŸan da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸu ifadelere yer verdi:

"GÃ¶reve baÅŸlamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk resmi ziyaretlerini Ã¼lkemize gerÃ§ekleÅŸtiren GÃ¼rcistan Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n kÄ±ymetli eÅŸi Tamar Bagrationi HanÄ±mefendi'yi aÄŸÄ±rlamaktan memnuniyet duydum. Ãœlkelerimiz arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlardan kÃ¼ltÃ¼rel yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, Ã§evreden eÄŸitime kadar pek Ã§ok konuyu ele aldÄ±k. Ä°ÅŸbirliÄŸi alanlarÄ±mÄ±z Ã¼zerine fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. Bu Ã¶zel buluÅŸma sebebiyle SayÄ±n Bagrationi'nin, KÃ¼resel SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±'nÄ± imzalayarak Ã§evreye ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± ortak sorumluluÄŸumuza sunduÄŸu katkÄ± son derece anlamlÄ±. Gelecek nesillere daha temiz ve yaÅŸanabilir bir dÃ¼nya bÄ±rakma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± desteklediÄŸi iÃ§in kendilerine yÃ¼rekten teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

Â CUMHURBAÅžKANLIÄžI MÄ°LLET KÃœTÃœPHANESÄ°'NÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°

Liderler eÅŸleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yer alan Devlet Konukevi'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Millet KÃ¼tÃ¼phanesi'ne geÃ§ti. CihannÃ¼ma Salonu'nu gezen ErdoÄŸan ve Bagrationi, GÃ¼rcistan Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan kitaplarÄ± inceledi.

Emine ErdoÄŸan, burada Bagrationi'ye Mevlana'nÄ±n "Mesnevi" eserinin Ä°ngilizce baskÄ±sÄ±nÄ± hediye etti. Daha sonra Nasrettin Hoca Ã‡ocuk KÃ¼tÃ¼phanesi'ndeki Ã§ocuklarÄ± ziyaret eden ErdoÄŸan ve Bagrationi, burada Ã§ocuklarla sohbet etti. Lider eÅŸleri, Ã§ocuklarÄ±n kendileri yazÄ±p ciltledikleri "DeÄŸerler Treni" ve "En Ä°yi Futbol TakÄ±mÄ±" kitaplarÄ±nÄ± imzaladÄ±.

Ã‡ocuklar da atÄ±k kaÄŸÄ±tlardan ve plastiklerden yaptÄ±klarÄ± bazÄ± eserler hakkÄ±nda bilgiler vererek, Emine ErdoÄŸan ile Bagrationi'ye hediye etti. Ã‡ocuklarÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m malzemelerini kullanarak yaptÄ±klarÄ± "Ã‡ingene KÄ±zÄ±" ve "KaplumbaÄŸa Terbiyecisi" gibi eserleri yakÄ±ndan inceleyen ErdoÄŸan ve Bagrationi, Ã§ocuklarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

MARCUS AURELÄ°US HEYKELÄ°NÄ°N GERÄ° DÃ–NÃœÅž HÄ°KAYESÄ°NÄ° DÄ°NLEDÄ°

Daha sonra lider eÅŸleri, 65 yÄ±l sonra ait olduÄŸu topraklara dÃ¶nmesi saÄŸlanan Marcus Aurelius heykelinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± "Arkeolojinin AltÄ±n Ã‡aÄŸÄ±" sergisini ziyaret etti. Heykelin ABD'den TÃ¼rkiye'ye getiriliÅŸ sÃ¼reci ve heykel hakkÄ±nda bilgi alan Emine ErdoÄŸan ile Bagrationi, heykel Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â Â

Emine ErdoÄŸan, programa iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "GÃ¼rcistan Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n kÄ±ymetli eÅŸi Tamar Bagrationi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Millet KÃ¼tÃ¼phanemizi ve Arkeoloji'nin AltÄ±n Ã‡aÄŸÄ± sergisini ziyaret ettik. Bilgi hazinemiz olan kÃ¼tÃ¼phanemiz, zengin koleksiyonlarÄ±, dijital kaynaklarÄ± ve her yaÅŸtan okuyucuya sunduÄŸu imkanlarÄ±yla ilim ve kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyamÄ±za aÃ§Ä±lan evrensel bir kapÄ± niteliÄŸinde. ArdÄ±ndan, binlerce yÄ±llÄ±k uygarlÄ±k mirasÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren sergideki, nadide eserlerin ve kazÄ±larda gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lan kÃ¼ltÃ¼r hazinelerimizin hikayelerini paylaÅŸtÄ±k. Bu anlamlÄ± buluÅŸmanÄ±n, TÃ¼rkiye ile GÃ¼rcistan arasÄ±ndaki dostluk ve iÅŸbirliÄŸini daha da gÃ¼Ã§lendirmesini diliyorum."

