Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’nin sesini, Türkçe’nin inceliğini ve Anadolu’nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü’nü Johannesburg’ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum.
Akapella Müzik Grubu’nun seslendirdiği içten ezgiler ise günümüze ayrı bir renk kattı.
Ulusal Miras Konseyi Sergisi’ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini aynı çerçevede buluşturan eserleri yakından inceledim.
Yunus Emre Enstitüsü’ne çalışmalarında başarılar diliyorum.