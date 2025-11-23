×
Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 zirvesi dolayısıyla bulunduğu Güney Afrika'da, Johannesburg şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin sesini, Türkçe’nin inceliğini ve Anadolu’nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü’nü Johannesburg’ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum. 

Akapella Müzik Grubu’nun seslendirdiği içten ezgiler ise günümüze ayrı bir renk kattı. 

Ulusal Miras Konseyi Sergisi’ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini aynı çerçevede buluşturan eserleri yakından inceledim. 

Yunus Emre Enstitüsü’ne çalışmalarında başarılar diliyorum.

#Emine Erdoğan#G20 Zirvesi#Yunus Emre Enstitüsü

