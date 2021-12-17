Emine Erdoğan giydi, 'şal şepik' kumaşına ilgi arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Son dakika... Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleSon dakika... Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
İstanbulda sahte içki kâbusu Suçüstü yakalandılar: Birebir taklit...İstanbul'da sahte içki kâbusu! Suçüstü yakalandılar: Birebir taklit...#Sahte İçki
SGK borçlanmalarıyla ilgili önemli uyarı Son 2 hafta...SGK borçlanmalarıyla ilgili önemli uyarı! Son 2 hafta...#Tüketici Başvuru Merkezi
Baldwine bir şok daha Kritik delil ortaya çıktıBaldwin'e bir şok daha! Kritik delil ortaya çıktı #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Canlı yayında zor anlar Bakan şoke oldu: Ne olur üzerimden alın...Canlı yayında zor anlar! Bakan şoke oldu: Ne olur üzerimden alın...#Avustralya
Volkan Demirel dönemi resmen başladı Sözleşme süresi de açıklandı...Volkan Demirel dönemi resmen başladı! Sözleşme süresi de açıklandı...#Volkan Demirel
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Tüm rekorlar alt üst oldu Tam 1306 tane saydılarTüm rekorlar alt üst oldu! Tam 1306 tane saydılar #Avustralya
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan giydi, 'şal şepik' kumaşına ilgi arttı

#Emine Erdoğan#Şal#Kumaş
Emine Erdoğan giydi, şal şepik kumaşına ilgi arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Siirt'te tercih ettiği kıyafetler, Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan ve kök boyayla renklendirilen 'şal şepik' kumaşına ilgiyi arttırdı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın 4 Aralık’taki Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde seçtiği şal şepik kumaşı 'Demokrasi Konuşmaları' programında da gündeme geldi.

Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boyayla renklendirilen kumaş, Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor.

Emine Erdoğan giydi, şal şepik kumaşına ilgi arttı

Türkiye'de sadece Eruh ilçesinde üretimi yapılan şal şepik kumaşının patenti, kaymakamlık tarafından alındı. Kaymakamlık bünyesinde 2008'de kurulan atölyede, tiftik ipliğinden dokunan kumaşlarla dikilen şal şepik kıyafeti ise yöre insanından ilgi görüyor.
Emine Erdoğan giydi, şal şepik kumaşına ilgi arttı

Kentteki terziler, saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle 10 aşamadan geçip, binbir emekle, el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler dikiyor. Yazın serin, kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim de tercih edilen 'şal şepik'i üreten ustalar, kumaşın hak ettiği değere kavuşması ve dünyaya açılması için destek bekliyor.

YÜKSEK KALİTE

Haberin Devamı

Tiftik kumaşının tiftik keçisinin yününden elde edildiğini belirten Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Toprak, Eruh ilçesinde üretilen şal şepik kumaşına ilginin arttığını söyleyerek, “Kumaşımız tarihi bir dokuya sahiptir. Yüksek kalitede ve çok az üretilen bir kumaştır. Tiftik keçisinden üretilen bir kumaştır ve yaklaşık 10 aşamadan geçiyor.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Haberi Görüntüle

Son dönemlerde hazır giyim tercih edilmesinden ötürü geri planda kaldı. Bölgemizde Eruh Halk Eğitim Merkezi'nde üretim yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bu kumaştan yapılan giysileri giymesi, kumaşa ilginin artmasına vesile oldu” dedi.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Şal#Kumaş

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret