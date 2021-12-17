Emine Erdoğan giydi, 'şal şepik' kumaşına ilgi arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın 4 Aralık’taki Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde seçtiği şal şepik kumaşı 'Demokrasi Konuşmaları' programında da gündeme geldi.
Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boyayla renklendirilen kumaş, Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor.
YÜKSEK KALİTE
Tiftik kumaşının tiftik keçisinin yününden elde edildiğini belirten Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Toprak, Eruh ilçesinde üretilen şal şepik kumaşına ilginin arttığını söyleyerek, “Kumaşımız tarihi bir dokuya sahiptir. Yüksek kalitede ve çok az üretilen bir kumaştır. Tiftik keçisinden üretilen bir kumaştır ve yaklaşık 10 aşamadan geçiyor.
Son dönemlerde hazır giyim tercih edilmesinden ötürü geri planda kaldı. Bölgemizde Eruh Halk Eğitim Merkezi'nde üretim yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bu kumaştan yapılan giysileri giymesi, kumaşa ilginin artmasına vesile oldu” dedi.