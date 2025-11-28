Emine Erdoğan: Gıda ve su israfı insanlık için artık bir beka meselesi

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul ne mutlu ki artık, Sıfır Atık’ın başkenti, insanlığın sürdürülebilir gelecek vizyonunun merkezidir.

Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Forumunun ardından, bugün, “Gıda ve Su İsrafını Önlemek – Geleceği Sahiplenmek” temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli’nde, uluslararası misafirlerimizle buluşmaktan memnuniyet duydum.

Gıda ve su israfının ulaştığı kritik boyutların ele alındığı ve çözüm yollarının arandığı bu anlamlı panelin, büyük bir uyanışın başlangıcı olmasını diliyorum.

Zira gıda ve su israfı meselesi, insanlık için artık bir beka meselesidir.

Haberin Devamı

Değişimi en önce evlerimizde, sofralarımızda ve alışkanlıklarımızda başlatmamız gerekiyor.

İşte bu noktada Sıfır Atık hareketi, israfı azaltırken iyiliği çoğaltan, yaşamı sadeleştirirken ruhu zenginleştiren, atığı önlerken insanlığı kurtaran en güçlü formüldür.

Dünyanın her yerinde, insanları harekete geçirecek ve değişimin aktörü haline getirecek nice ilham verici sıfır atık örneği var.

Bizim tek yapmamız gereken, bu örneklerin sayısını çoğaltmak ve uluslararası iş birliklerini artırmaktır.

Çünkü farklı ülke ve kültürlerin, insanlığın ortak geleceği için el ele vermesinden daha güçlü bir mesaj yoktur.

Panele fikirleri ile değer katan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum.