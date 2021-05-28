Emine Erdoğan, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak dönüşüm pazarını ziyaret etti

"Sıfır Atık" projesine destek sağlamak amacıyla "kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi" düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen TOGEM-DER'in dönüşüm pazarı, bu yıl Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Filistinli çocuklara destek vermek amacıyla kuruldu.

Oyuncaktan kıyafete, mobilyadan antika eşyaya kadar hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürünün satışa sunulduğu pazara gelen Emine Erdoğan, stantları gezerek, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran'dan bilgi aldı.

Koleksiyoner iş insanı Yusuf İyilik'in bağışladığı 150 parça eseri de inceleyen Erdoğan, alışverişinde Ümraniye TOGEM-DER Meslek Yüksekokulunun özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri tarafından yapılan ürünleri satın alarak, çarşıya bağışta bulundu.

Erdoğan, "Bu çarşıya özel gereksinimli çocuklarımızın da destek vermesi beni duygulandırdı." dedi.

Emine Erdoğan, kardeşleri olarak gördükleri ve bugünlerde büyük acılar yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olacaklarının, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Sizin de kullanmadıklarınız, Filistinli çocuklar için umut olsun" ifadeleriyle herkesi dönüşüm pazarına destek olmaya davet etti. Çok sayıda sanatçı ve iş insanı da dönüşüm pazarına bağışta bulunduğu belirtildi

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