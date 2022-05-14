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Emine Erdoğan Geleneksel Tıp Merkezi açtı

#Emine Erdoğan#Geleneksel Tıp Merkezi#Sağlık Bakanlığı
Emine Erdoğan Geleneksel Tıp Merkezi açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin düzenlediği İntegratif ve Anadolu Tıbbi Kongresi’ni ve Türkiye’nin en kapsamlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni açtı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Emine Erdoğan, sağlığın güzel ve kaliteli yaşamı besleyen bir pınar olduğunu, dünyada gelişen teknolojiye rağmen geleneksel tıbba ilginin arttığını söyledi. Toplumların huzur ve refahını sağlığın belirlediğini, sağlığın süreklilik arz etmesi gereken bir durum olduğunu ve bedenin iyi olmasının ruha sirayet ettiğini belirten Erdoğan özetle şunları kaydetti:

Emine Erdoğan Geleneksel Tıp Merkezi açtı

HASTALIK YAŞI DÜŞÜYOR

“Günümüz teknolojiyle şekilleniyor. Devrimsel yöntemler gerçekleşiyor. Buna rağmen insan sağlığı hızla bozulmaya devam ediyor. Hastalıklara yakalanma yaşı giderek daha çok düşüyor. Obezite hızla yaygınlaşıyor. Geleneksel tamamlayıcı tıp çok talep görmeye başladı. Çünkü bu tıp ruh ve beden çerçevesinde ele alıyor. Hastalandıktan sonra değil hastalık bulaşana kadar detaylı yaşam reçetesi çıkartıyor. Ülkemizin bu anlamda büyük bir potansiyeli var. Kongremizin bu engin mirasın keşif yolculuğuna yeni kilometreler ekleyeceğini düşünüyorum.”

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Emine Erdoğan Geleneksel Tıp Merkezi açtı

 

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#Emine Erdoğan#Geleneksel Tıp Merkezi#Sağlık Bakanlığı

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