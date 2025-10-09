Haberin DevamÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve MuÄŸla Fahri KonsolosluÄŸunca, CSO Tarihi Salon'da, flamenko gÃ¶sterisinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

EMÄ°NE ERDOÄžAN DA ETKÄ°NLÄ°ÄžE KATILDI

EtkinliÄŸe, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy ve eÅŸi Pervin Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Mahinur Ã–zdemir GÃ¶ktaÅŸ, Ä°spanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cristina Latorre Sancho, Filistin'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Faed Mustafa, Ä°spanya'nÄ±n MuÄŸla Fahri Konsolosu Federico Caruncho, TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Fatma MeriÃ§ YÄ±lmaz, Sevilla Cristina Heeren Flamenko SanatÄ± VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Cristina Heeren, bazÄ± milletvekilleri, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler ve bÃ¼rokratlar, gazete ve televizyonlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼r sanat editÃ¶rleri ve Ã§ok sayÄ±da sanatsever katÄ±ldÄ±.

Emine ErdoÄŸan ve beraberindekiler, gÃ¶steri Ã¶ncesi fuaye alanÄ±nda bulunan flamenko kÄ±yafetleri sergisini gezdi.

Serginin kÃ¼ratÃ¶rÃ¼ ve plastik sanatÃ§Ä±sÄ± Chema Rodriguez, kÄ±yafetler hakkÄ±nda Emine ErdoÄŸan ve beraberindekilere bilgi verdi.



Ä°spanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cristina Latorre Sancho, programdaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, adil davalara olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sosyal Ã§alÄ±ÅŸmalardaki Ã¼stÃ¼n gayreti ve toplumun en dezavantajlÄ±, en kÄ±rÄ±lgan ve en Ã§ok acÄ± Ã§eken kesimlerinin yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¼stÃ¼n Ã§abalarÄ±ndan dolayÄ± Emine ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ve takdirlerini iletti.

CumhurbaÅŸkanÄ± eÅŸlerinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§oÄŸu zaman yeterince bilinmediÄŸini ya da anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sancho, bu etkinlikte, bu gayretlerin Ã¶nemini takdirle vurgulamak, Emine ErdoÄŸan'a ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sunmak ve bu organizasyonu ne kadar kÄ±ymetli bulduÄŸunu ifade etmek istediÄŸini dile getirdi.

Sancho, "Filistin Ä°Ã§in Flamenko GiriÅŸimi" adÄ±nÄ± verdikleri bu anlamlÄ± etkinliÄŸe katkÄ± sunan herkese teÅŸekkÃ¼r ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KÃ¼ltÃ¼r ve sanat, barbarlÄ±ÄŸa, Ã¶lÃ¼me, soykÄ±rÄ±ma ve yÄ±kÄ±ma karÅŸÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±n en asil cevabÄ±dÄ±r. Hepinize bu akÅŸam bizlerle birlikte olduÄŸunuz iÃ§in gÃ¶nÃ¼lden teÅŸekkÃ¼r ediyor, programÄ±mÄ±zÄ± beÄŸeneceÄŸinizi Ã¼mit ediyorum. Son olarak, bu akÅŸamki konuÅŸmamÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle sonlandÄ±rmak isterim. DÃ¼nyanÄ±n en harika Ã¼lkelerinden biri olan TÃ¼rkiye'de, Ä°spanya'nÄ±n BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶rev yapmak benim iÃ§in bir onurdur."

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Sevilla Cristina Heeren Flamenko SanatÄ± VakfÄ±'nÄ±n yÃ¶netiminde flamenko gÃ¶sterisi yapÄ±ldÄ±.

GÃ¶steride sahne alan 13 ÅŸarkÄ±cÄ± ve dansÃ§Ä±, Gazze'deki insanlÄ±k dramÄ±nÄ± sanatÄ±n evrensel diliyle izleyicilere aktardÄ±.

Emine ErdoÄŸan, gÃ¶sterinin ardÄ±ndan Sevilla Cristina Heeren Flamenko SanatÄ± VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Cristina Heeren'e ve dansÃ§Ä±lara Ã§iÃ§ek takdim etti.

Program, aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ekimiyle sona erdi.

"FLAMENKONUN ZARAFETÄ° VE DUYGUSU, GAZZE'NÄ°N YARALI KALBÄ°NE DOKUNDU"

ProgramÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapan Emine ErdoÄŸan, ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Ä°spanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, MuÄŸla Ä°spanya Fahri KonsolosluÄŸu ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay iÅŸbirliÄŸinde hayata geÃ§irilen 'RÃ¼zgar Gibi Ã–zgÃ¼r-Filistin Ä°Ã§in Tek YÃ¼rek' yardÄ±m etkinliÄŸine katÄ±lmaktan memnuniyet duydum. Bu anlamlÄ± etkinlikte, Filistinli kardeÅŸlerimiz iÃ§in buluÅŸtuk. Flamenkonun zarafeti ve duygusu, Gazze'nin yaralÄ± kalbine dokundu. Filistin'de devam eden soykÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± sanatÄ±n birleÅŸtirici gÃ¼cÃ¼yle bir araya gelip insanlÄ±ÄŸÄ±n vicdanÄ±na seslendik.

Ankara'nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'da da sahnelenecek etkinlikten elde edilen tÃ¼m gelir, TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Filistin halkÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Bu Ã¶rnek dayanÄ±ÅŸmanÄ±n, paylaÅŸmanÄ±n ve merhametin Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±, karanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inden doÄŸacak yeni bir sabaha vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Organizasyonda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyor, Sevilla Cristina Heeren Flamenko SanatÄ± VakfÄ±'nÄ± ve sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rekten kutluyorum."

"FÄ°LÄ°STÄ°N KONUSU, HEPÄ°MÄ°ZÄ° DERÄ°NDEN YARALAYAN BÄ°R KONU"

Sevilla Cristina Heeren Flamenko SanatÄ± VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Cristina Heeren ise etkinlik Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gelecek yÄ±l vakfÄ±n kuruluÅŸunun 30. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayacaklarÄ±nÄ± belirterek, vakÄ±f bÃ¼nyesinde bir flamenko sanat okulu bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlatÄ±lan "Filistin Ä°Ã§in Tek YÃ¼rek" giriÅŸimi hakkÄ±nda konuÅŸan Heeren, "Bence harika bir fikir. Filistin konusu, hepimizi derinden yaralayan bir konu, bÃ¼yÃ¼k bir trajedi. Umuyorum bu trajedi bir an Ã¶nce sona erer." dedi.

Heeren, "RÃ¼zgar Gibi Ã–zgÃ¼r Filistin Ä°Ã§in Tek YÃ¼rek" etkinliÄŸine iliÅŸkin "Bence Ã§ok parlak bir fikir. KeÅŸke bÃ¶yle fikirler daha Ã§ok olsa. Damlaya damlaya gÃ¶l olur. Her yardÄ±mÄ±n Ã¶nemi var. UmarÄ±m bundan sonrasÄ± da gelir." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye ile Ä°spanya iliÅŸkilerine dair konuÅŸan Heeren, "Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkiler gerÃ§ekten fevkalade seviyede seyrediyor. MÃ¼ziklerimiz de birbirine Ã§ok benzeyen mÃ¼zikler. TÃ¼rkiye insanlÄ±k medeniyetinin de beÅŸiÄŸi. Burada olduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok memnunuz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AynÄ± etkinlik, bugÃ¼n Ä°stanbul AKM Tiyatro Salonu'nda da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Ä°ki kentteki etkinlikten elde edilecek bilet geliri, Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Gazze halkÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlanacak.