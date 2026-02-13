Emine Erdoğan: Gazze'nin acısı, sosyal medyanın 'sonsuz kaydırma' evreninde gözden kayboluyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünyada çok ciddi insani sorunların büyük refah düzeyiyle bir arada aynı anda var olduğunu söyledi.

Duran, "Küresel ölçekte yoksul nüfusun yaklaşık 3'te 1'i yetersiz beslenmektedir. Bazı bölgelerde eğitim ve temel sağlık hizmetlerine erişim ciddi biçimde kısıtlıdır. Bizler için temiz suya erişim belki fark etmediğimiz kadar hayatımızın parçasıyken, bu bazı coğrafyalarda yaşamın temel sorunlarından birisidir." dedi.

Bu tablonun istatistiklerden ibaret olmadığını, milyonlarca insanın her gün verdiği yaşam mücadelesinin özeti olduğunu kaydeden Duran, "Tabii ki savaşlar, işgaller ve göçler, bu bahsettiğim kötü durumu daha da kötüleştirmektedir. Gazze'de çok sayıda bebek soğuktan öldü, yeterli besine ulaşamamaktan hayatını kaybetti, şehit olanları, yaralıları saymıyorum. Bu gerçek aslında küresel sistemin adalet duygusunu kökten sorgulamamızı zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Duran, bu çelişkinin yalnız ekonomik sorun değil, aynı zamanda bütün insanlığın yaşadığı ahlaki bir kriz olduğunu vurguladı.

Bu küresel adaletsizlik tablosu karşısında sorumluluk sahibi aktörlerin öne çıkarak insanlığın meselelerine sahip çıkması gerektiğini belirten Duran, "Türkiye de böyle bir sorumluluğun etkili bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz böylesi erdemli bir iradeyi göstermektedir. Bunun en güzel ifadesi de yine Cumhurbaşkanımızın 'Herkes için özgürlük, barış, refah, adalet, huzurlu ve güvenli bir gelecek.' sözleridir. Bu uğurda hedefinden milim sapmadan mücadele eden ülkemiz, tüm imkan ve kabiliyetleriyle daha adil bir dünyanın inşası için çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, bu mücadelenin çocukların geleceği için de gerekli olduğunu anlatarak, "Ukrayna-Rusya savaşının nihayete ermesi, İsrail'in Gazze'de soykırımının sonlanması, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözümü için attığımız adımlar, Türkiye'nin durduğu yerin sadece birkaç örneğinin nişanesini göstermektedir. Bunların yanında 13 yıl süren Suriye iç savaşı boyunca ülkemizin üstlendiği kararlı sorumluluk, fedakarlık, Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmak, başka bir örneği temsil etmektedir." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin insani yardımlar konusunda öncü bir ülke konumunun tesadüf olmadığını vurgulayan Duran, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi, bu anlamda bizlere ışık tutmaktadır. Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın çeşitli bölgeleri için yürüttüğü yardım ve kalkınma faaliyetleriyle Suriyeli misafirlerimizin ihtiyaçlarına gösterdiği hassasiyet ve onun yüreklerimizdeki yeri bakidir." dedi.

İslam'ın iyiliği, kötülükten meneden bir yerde olmayı emrettiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti:

"Aslında bu şu demek: 'İyi olmakla yetinmeyip bunun yanında kötülüğe karşı da durun. Böylece yaşanan zulüm ve kötülüklere karşı vicdan yorgunluğuna düşmeden, kalplerinizi karartmadan mücadeleye devam edin.' Bugün burada kişisel konfor alanlarını terk edip insanlık, adalet, merhamet, öteki adına mücadele eden ve bunun cesaretini gösteren farklı coğrafyalardan gelen erdemli insanlar için bir aradayız. Hikayeleriyle hepimize ilham olan bu iyi yürekli ve cesur insanlara sizlerin huzurunda teşekkürü, şükranı bir borç biliyorum."

Duran, kamu yayıncılığından dolayı TRT'ye teşekkür ederek, "Bizler de İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin bu onurlu ve erdemli duruşunu anlatan, adaletsizliklere meydan okuyan ve alternatif söylemler, anlatılar üreten bir çabanın içerisindeyiz. Adil bir anlatı zemini ortaya çıkmalı. İnsanlığın ezilenlerini koruyan, adaletsizlikleri işaret eden, bizim hikayemizi de anlatan hikayeler olmalı. İşte bunun için gayret gösteriyor, çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZ ZALİMLERİN TAM KARŞISINA KONUMLANMAKTADIR"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise TRT World Ödülleri'nin 2018 yılından beri insanlığın selameti için harekete geçmeyi şiar edinen pek çok ismin yakından tanınmasına ve onlardan ilham alınmasına vesile olduğunu söyledi.

Bugün dünyanın savaş, çatışma, zorunlu göç, kıtlık ve yoksulluk gibi insani krizlerin gölgesinde döndüğünü kaydeden Sobacı, "Tüm bu insani krizler ve zulümler bizlere tek bir çıkış noktasını işaret etmektedir; 'merhamete dayalı eylemle cevap vermek ve vicdanları uyandırmak.' Birileri kötülüğü yayarken sıra dışı bazı kişiler de iyinin, güzelin, hakkın yanında durmalı ve cesaretle bunun gereğini yerine getirmelidir." dedi.

Sobacı, Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden TRT serbest muhabiri Yahya Barzaq'ı anarak, "Ondan geriye kalan fotoğraflar yalnızca birer haber kalesi değil, eyleme dönüşmüş merhametin sessiz ama güçlü kayıtları oldu. Bizler tıpkı Yahya Barzaq gibi sahici kahramanların hakiki hikayelerini görünür kılmakla ve insanlık anlatısının başrolünü gerçek sahiplerine vermekle mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Zahid Sobacı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemiz zalimlerin tam karşısına konumlanmakta ve tüm mazlumların hamiliğini üstlenmektedir. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak bizler de bu kutlu davaya omuz vermek ve iyiliği çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. TRT World Citizen Ödülleri, işte bu iradenin somut bir yansımasıdır. Ödüllerini takdim edeceğimiz isimler merhameti eyleme dönüştüren ve saygın bir iddiayı omuzlayan insanlardır. Bu iddia çok açıktır, insanlık kötülüğe teslim olmayacak ve geleceğini iyilikle inşa edecek."