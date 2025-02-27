Emine Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Millet Kütüphanesini ziyaret etti

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Emine Erdoğan, kentteki programları kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne geldi.

Kütüphaneyi gezen Emine Erdoğan, oradaki öğrencilerle kitaplar üzerine sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cahit Zarifoğlu Çocuk Kütüphanesine geçen Emine Erdoğan, çocuklardan oluşan koronun şarkılarını dinledi.

Kütüphaneye kurulan "100 Yetim Ailemizi Ev Sahibi Yaptık" projesine ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Emine Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan projeye ilişkin bilgi aldı.

Emine Erdoğan, daha sonra Görme Engelliler Kütüphanesi ile İşitme Engelliler Kütüphanesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde "Engelli öğretmen olamaz diye bir düşünceyi tanımıyoruz. Engelli de bal gibi öğretmen olur, hem de çok iyi olur." şeklindeki sözlerini anımsatan engelli bir vatandaş, Erdoğan'ın bu sözünden hareketle 15 yıldır öğretmenlik yaptığını, şu anki görevinin müdür yardımcısı olduğunu ve müdürlük sınavına hazırlandığını söyledi.

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Emine Erdoğan, engelli öğretmenin bu konuşması üzerine kendisini alkışlayarak tebrik etti.

Başka bir engelli öğretmen ise Emine Erdoğan'ın engellilere yaklaşımından duyduğu memnuniyeti, "Sizleri dezavantajlıların hamisi hatta annesi olarak görüyoruz." sözüyle dile getirdi.

Emine Erdoğan da bu sözleri için engelli öğretmene teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi El Sanatları Kursiyerleri tarafından filografi sanatıyla hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi de gezen Emine Erdoğan, eserleri inceledi, kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.