Emine ErdoÄŸan: Galata Kulesi, SÄ±fÄ±r AtÄ±k ruhuyla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir yarÄ±nlara Ä±ÅŸÄ±k tutuyor

Emine Erdoğan: Galata Kulesi, 'Sıfır Atık' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Emine ErdoÄŸan#SÄ±fÄ±r AtÄ±k#Galata Kulesi
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 16:20

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Galata Kulesi'ne 'UluslararasÄ± SÄ±fÄ±r AtÄ±k Forumu' kapsamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir geleceÄŸe dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla yansÄ±tÄ±lan Ã§evre temalÄ± gÃ¶rsellere iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, 'UluslararasÄ± SÄ±fÄ±r AtÄ±k Forumu' kapsamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir geleceÄŸe dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla Galata Kulesi'ne yansÄ±tÄ±lan Ã§evre temalÄ± gÃ¶rseller hakkÄ±nda NSosyal hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Emine ErdoÄŸan, "Ä°stanbul'un kalbinde yÃ¼kselen Galata Kulesi, 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k' ruhuyla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir yarÄ±nlara Ä±ÅŸÄ±k tutuyor" ifadelerini kullandÄ±.Â 

PaylaÅŸÄ±mda, dÃ¼n akÅŸam Galata Kulesi'nde yapÄ±lan etkinliÄŸe iliÅŸkin gÃ¶rsellerin bulunduÄŸu video da yer aldÄ±.Â 

Â

