Emine Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanının eşi Nguema ile görüştü

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gelen Emine Erdoğan, burada ikili görüşmeler de yapıyor.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, Türkevi'nde Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın eşi Zita Oligui Nguema ile görüştü.

Görüşmede Nguema, "Sıfır Atık" projesinden ilham almak ve bu konuda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Nguema'nın talebi üzerine Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı aracılığıyla teknik konularda eğitim verebileceklerini ifade etti.

Emine Erdoğan, Afrika el işi ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla Afrika Evi'nin koordinasyonunda tasarım konusunda mesleki eğitim kurslarının düzenlenebileceğini de belirtti.

Ülkesindeki uyuşturucu sorununa işaret eden Nguema, bu alanda Türkiye'den de destek almayı arzuladıklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gabon Devlet Başkanı'nın değerli eşi Zita Oligui Nguema Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde çevre sorunları ve Afrikalı kadınların güçlendirilmesi başta olmak üzere insanlığın ortak meselelerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Oligui Nguema'nın Sıfır Atık projemizi yakından takip ettiğini ve ülkesinde bu uygulamaları yaygınlaştırma kararlılığını öğrenmekten memnuniyet duydum. Türkiye olarak, sürdürülebilir bir gelecek için sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya daima hazırız. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza vesile olmasını diliyorum."