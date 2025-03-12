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Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin video paylaştı

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#Emine Erdoğan#Filistin#Sosyal Medya
Emine Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarına ilişkin video paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin, karanlık gecelerde bile özgürlüğüne yürüyen bir direnişin adıdır. Kardeşliğimizin sarsılmaz gücüne olan inancımızla, zulmün gölgesi ne kadar uzun olsa da Filistin'in gökyüzü bir gün mutlaka aydınlanacak." mesajına yer verdi.

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#Emine Erdoğan#Filistin#Sosyal Medya

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