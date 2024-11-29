Emine Erdoğan: Filistin, insanlığın ortak vicdanının adıdır

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Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Filistin, yalnızca bir coğrafya değil; direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının adıdır.

Filistin halkının, topraklarında yükselen zeytin ağaçları gibi kökleri sağlam, umutları göğe uzanıyor.

Onların mücadelesi, haksızlık karşısında eğilmeyenlerin, zulümle sınananların destanıdır.

Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de onların haklı davasında yanındayız.

Bu dayanışma yalnızca bir söz değil; paylaşılan bir insanlık mirasının ifadesidir.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum.