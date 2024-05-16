×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fatima Maada Bio
Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 11:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatima Maada Bio ile Nijerya’da bir araya geldi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşi, aynı zamanda Sıfır Atık Danışma Kurulu üyemiz, değerli dostum Fatima Maada Bio ile Nijerya’da buluştuk.

“İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanser ile Mücadele Farkındalığının Artırılması Programı” vesilesiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bu doğrultuda ortak hedeflerimiz ve çabalarımıza dair görüş alışverişinde bulunduk. Kanserle mücadelede iş birliğinin kritik olduğu hususunda aynı noktadayız.

Daha sağlıklı ve dirençli toplumlar için birlikte yürümekte hemfikiriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fatima Maada Bio

BAKMADAN GEÇME!