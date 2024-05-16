Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşi, aynı zamanda Sıfır Atık Danışma Kurulu üyemiz, değerli dostum Fatima Maada Bio ile Nijerya’da buluştuk.

“İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanser ile Mücadele Farkındalığının Artırılması Programı” vesilesiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bu doğrultuda ortak hedeflerimiz ve çabalarımıza dair görüş alışverişinde bulunduk. Kanserle mücadelede iş birliğinin kritik olduğu hususunda aynı noktadayız.

Daha sağlıklı ve dirençli toplumlar için birlikte yürümekte hemfikiriz.