Emine Erdoğan, eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile görüştü

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Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından İstanbul’da düzenlenen Küresel Donörler Forumu öncesinde Yusuf ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Yusuf'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan ile Türk halkına cömertliği için teşekkür ettiği, eşinin ailesinin Türkiye sayesinde hayatta olduğunu söylediği bildirildi.

Yusuf'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a böylesi zulümlere sessiz kalmış liderlerden farklı durarak ahlaki liderlikleri için özellikle teşekkür ettiği öğrenildi.

Mevcut liderler Gazze'deki soykırımı fonlayan ve silahla destekleyen durumdayken Türkiye'nin sesini gür çıkaran birkaç ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Yusuf'un, Emine Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşmasını dinlediğini söylediği ve tebrik ettiği belirtildi.

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Dünyada sayısız çatışmanın yaşandığına işaret eden Yusuf'un, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında köprü olarak arabuluculuk konusunda çok önde yer aldığını ve bu konuda İskoçya ile işbirliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladığı bildirildi.

EMİNE ERDOĞAN, GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yusuf ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

Yusuf ile küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle çatışma bölgelerinde barışın tesisi, insani değerlerin korunması ve uluslararası işbirliğinin önemi üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Filistin halkının yaşadığı insani krize dair duyduğumuz ortak hassasiyeti dile getirerek, çalışma alanlarımızı ele aldık. İnsan onurunun gözetildiği bir dünyanın inşası için ülkeler arası dayanışmanın ve diyaloğun vazgeçilmez olduğu hususunda hemfikiriz."

Emine Erdoğan, paylaşımında Yusuf ile birlikte çekilen fotoğrafa da yer verdi.