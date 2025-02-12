Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

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Emine Erdoğan'ı enstitüye gelişinde, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve YEE Endonezya Müdürü Cemal Şahin ile ellerinde Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan çok sayıda öğrenci karşıladı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, enstitüyü gezerek, Aliy ve Şahin'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, 1567-1920 yıllarına ait Osmanlı-Endonezya ilişkilerini gözler önüne seren Arşiv Belgeleri Sergisi'ni gezdi.

Sergideki belgeler arasında, "Endonezyalı Müslümanların hac yaparken masrafların azaltılması noktasında Osmanlı'dan yardım istemesine ilişkin yazı", "Osmanlı'nın, İngilizlerin Uzak Doğu Asya'ya yönelik kirli planlarını bozması ve buna mukabil Endonezya'dan teşekkür mektubu", "Açe'de bulunan Müslüman topluluğuna yönelik Hollandalıların zulümlerine karşı Osmanlı'nın yardımları neticesinde gösterilen başarıya ilişkin rapor", "Cava bölgesinin bütünüyle düşmanlardan kurtarılması noktasında Osmanlı'nın yardımları ve rolü noktasında Cava Padişahı Şerif Ali tarafından Sultan Abdülhamit'e gönderilen teşekkür mektubu" yer aldı.

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ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE HAYALLERİNİ DİNLEDİ

Serginin ardından Türkçe dersinin verildiği sınıfları ve kütüphaneyi ziyaret eden Emine Erdoğan, Endonezyalı öğrencilerle sohbet etti.

"Türkiye'deki Hayalim" konusunun işlendiği derste öğrenciler, Türkiye'ye dair hayallerini kaleme aldıkları metinleri okudu.

Öğrencilerden biri, daha önce iki kez gittiği Türkiye'nin çok sayıda tarihi güzelliklere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'den doktora derecesi almak istediğini ve Türk yemeklerini çok özlediğini söyledi.

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ENDONEZYALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'YE DAİR ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ İNCELEDİ

Emine Erdoğan, enstitüde eğitim gören öğrencilerin Türkiye'ye dair çizdikleri resimleri de inceledi, öğrencilerle yaptıkları resimlere ve Türkiye'ye ilişkin sohbet etti.

Enstitüde eğitim alan öğrenciler, Emine Erdoğan'ı "Yine bekleriz" diyerek uğurladı.

Emine Erdoğan, ziyareti sırasında Endonezya geleneksel Batik desenlerinin bulunduğu kumaştan dikilen kıyafeti tercih etti.

"TÜRKİYE VE ENDONEZYA KARDEŞLİĞİ, BUGÜNKÜ GİBİ NİCE YILLAR BOYU SÜRSÜN"

Emine Erdoğan, YEE'yi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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"Resmi ziyaretimiz kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ettim. Bu yıl Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, aslında 16. yüzyıldan günümüze uzanan bir dostluğun mirasına tanıklık ediyoruz. Bu mirası geleceğe taşıyan en önemli köprülerden biri olan Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe eğitimi alan gençlerle buluşmaktan mutluluk duydum. Öğrenme heyecanları ve Türkiye'ye duydukları sevgi, halklarımız arasındaki güçlü bağın en güzel yansıması. Osmanlı-Endonezya İlişkileri Arşiv Belgeleri Sergisi'nde ise iki ülkenin köklü dostluğunun ne denli kuvvetli olduğunu hatırlatan belgeleri inceledim. Dilerim ki Türkiye ve Endonezya kardeşliği, bugünkü gibi yıllar boyu sürsün."

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