Emine Erdoğan eğitimi yarım kalan kız çocukları ve kadınlara seslendi... 'Geç değil'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları’nın başlattığı ‘Nerede Kalmıştık’ projesiyle, eğitimleri yarıda kalan kadın ve kız çocuklarının okula devam edeceklerini söyledi. Kız çocukları ve kadınlara seslenen Erdoğan, “Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum” dedi. Emine Erdoğan, Ankara’da dün katıldığı “Nerede Kalmıştık” eğitim seferberliği projesinin tanıtım toplantısında özetle şunları söyledi:

EN ÖNEMLİ AKTÖR

“İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar. Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da ‘Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı’ndan istifade edebilecek. Bu süreçte AK Partili kadın milletvekilleri, AK Parti kadın kolları başkanları ve milletvekili eşleri de gönüllü ‘eğitim rehberi’ olarak kadınların yanlarında bulunacaklar. Eğitimli kadın, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktördür. Kadınlar aynı zamanda toplumlarının aynasıdır. Köklerimize baktığınızda, medeniyet anlayışımızda kadının en üst mertebede olduğunu görürüz. Anadolu’da kadının, sosyal ve ekonomik hayatın önde gelen bir parçası olduğu hakikattir. Bacıyan-ı Rum yani Anadolu Kadınlar Birliği’nin, topluma yön veren konumları bugün bile şaşkınlık vericidir. Yüzyıllar öncesinde, zanaatla ilgilenmişler, yeri gelince vatan müdafaası yapmışlardır. Sosyal sorunlara eğilmişler, dayanışmanın, el uzatmanın, birbirini kalkındırmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Kadınlarımız, bu mirasa her dönem sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı’nda, bir ülkenin yeniden doğuşunda ve geleceğe attığı adımlarda emsalsiz örnekler sergilemişlerdir.

‘İSTİHDAM ORANLARINI ARTTIRACAK’

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Emine Erdoğan projenin, kadınların bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da arttıracağını söyledi: “Güçlü kadınlar güçlü ailelere, güçlü aileler ise bileği bükülemez bir topluma dönüşecek. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kadınlar eğitim haklarından ekonomik, siyasi veya toplumsal nedenlerle mahrum. BM rakamlarına göre, küresel olarak 796 milyon okuma yazması olmayan insanın, 3’te 2’si kadın. Bu insanların eğitim hakkına kavuştuğu bir dünya nasıl olurdu? 796 milyonun içinde okuma öğrenen, 132 milyonun içinde tekrar okula giden kadının her biri, karanlıkları aydınlatacak birer güneş olurdu elbette. Ülkemizde, eğitim hakkını tamamlamamış tek bir kadın ya da kız çocuğu bırakmamak, sadece bize değil, dünyanın aydınlık geleceğine de yatırımdır.

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Erdoğan, eğitimini sonradan tamamlayan ve rol model seçilen dört kadına ödül verdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Erdoğan’a ‘Nerede kalmıştık’ projesinin logosunun nakışa işlenmiş tablosunu ve Mehmed Zihni Efendi’nin iki ciltten oluşan Osmanlıca kitabını hediye etti. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

BAKAN YANIK: KADINLARDA OKURYAZARLIK ORANI YÜZDE 95.5’E YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin tanıtım filmi ile başarı hikayelerinin yer aldığı kısa film gösterildi. Bakan Yanık da yaptığı konuşmada “83 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlarımızın okuryazarlık başta olmak üzere eğitimin her aşamasında en üst seviyelere ulaşmasını hedefliyoruz. TÜİK verilerine göre, 6 yaş üzeri kadın nüfus içerisinde okuryazarlık oranı 2002 yılında yüzde 79.9 iken 2020’de bu oran yüzde 95.5’e yükseldi” dedi.