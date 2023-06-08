×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan duyurdu… Dünya Şehirler Günü etkinlikleri İstanbul'da yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Üsküdar Belediyesi#Birleşmiş Milletler
Emine Erdoğan duyurdu… Dünya Şehirler Günü etkinlikleri İstanbulda yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 19:12

Emine Erdoğan, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu sene Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duydum. Ülkemiz adına heyecan verici bu haber, gündem yoğunluğu sebebiyle video mesaj ile katıldığım, Kenya’da gerçekleştirilen BM-Habitat 2. Olağan Kurulu’nda tüm dünyaya ilan edildi” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu sene Üsküdar Belediyemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duydum. Ülkemiz adına heyecan verici bu haber, gündem yoğunluğu sebebiyle video mesaj ile katıldığım, Kenya’da gerçekleştirilen BM-Habitat 2. Olağan Kurulu’nda tüm dünyaya ilan edildi.

"EMEK VEREN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Bu anlamlı gün şehirlere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak çözümler bulma ve paylaşma imkanı sunuyor. Şehir planlaması ile yönetiminde yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımların bu vesileyle yaygınlaşacağına inanıyorum. Türkiye’yi temsilen bu özel programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’i ve emek veren herkesi tebrik ediyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Üsküdar Belediyesi#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya
Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe