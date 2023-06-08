Emine Erdoğan duyurdu… Dünya Şehirler Günü etkinlikleri İstanbul'da yapılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu sene Üsküdar Belediyemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duydum. Ülkemiz adına heyecan verici bu haber, gündem yoğunluğu sebebiyle video mesaj ile katıldığım, Kenya’da gerçekleştirilen BM-Habitat 2. Olağan Kurulu’nda tüm dünyaya ilan edildi.

"EMEK VEREN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Bu anlamlı gün şehirlere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak çözümler bulma ve paylaşma imkanı sunuyor. Şehir planlaması ile yönetiminde yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımların bu vesileyle yaygınlaşacağına inanıyorum. Türkiye’yi temsilen bu özel programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’i ve emek veren herkesi tebrik ediyorum.