Emine Erdoğan: Dünyaya yeni hikâyeyi kadınlar yazacak

Forumun açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Bugün küresel gündemde savaş, soykırım, iklim değişikliği, yoksulluk gibi başlıklar ilk sırada. Dünyanın artık yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Şahsen bu hikâyenin kadınların kalemiyle yazılacağı kanaatindeyim. Her gün bir kadın, dünyanın bir köşesinde harika bir fikri gerçeğe dönüştürüyor. Küresel sorunlara çözüm üretiyor. Barış kültürünü besliyor. Çünkü kadınlar, doğal liderlik özelliklerine sahipler.

ÇATIŞMA AZALIYOR

Araştırmalara baktığımızda görüyoruz ki, kadın parlamenter oranının yüksek olduğu ülkelerde iç çatışma olasılığı azalıyor. Kadınların barış süreçlerine katıldığı durumlarda, barış anlaşmalarının en az 2 yıl yürürlükte kalma olasılığı yüzde 20 artıyor. Yine kadın liderlerin varlığı, kız çocuklarının eğitim hayatlarına ve akademik başarılarına olumlu etki ediyor. Ayrıca kadın liderler çevre sorunlarıyla mücadelede de fark yaratıyorlar.

AFRİKA’DA 30 ÜLKE

Türkiye’nin 2005’te başlattığı Afrika açılımıyla birlikte, Afrika ülkelerini sıkça ziyaret ettik. Bu vesileyle 30 farklı ülkeyi tanıma fırsatı buldum. Afrikalı kadınların ilham verici gücüne, bilgeliğine, çalışkanlıklarına ve toplumlarına olan katkılarına şahit oldum. O andan itibaren bu güçlü kadınlarla dayanışma arzusu hissettim.

Kültür alanında da çok özel ve nitelikli çalışmalar gerçekleştirdik. Birlikte Afrika yemek kültürü kitabını çıkardık. Gastronomi kermesi düzenledik. Ardından Afrika atasözleri kitaplarını yayınladık. Her 25 Mayıs’ta Afrika Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Tüm bunların yanında ben de yıllar içinde Afrika’da tanık olduğum insanlık tecrübelerini Afrika seyahatlerinin hatıratında kaleme aldım. Çünkü Afrika’nın benim kalbimde çok özel bir yeri ve anlamı var.

GİRİŞİMCİLİK TALEBİ

Dünya Bankası verileri kadınların iş gücüne katılımının ülkelerin milli gelirlerinde milyarlarca dolarlık artış sağladığını ortaya koyuyor. Kadınların ekonomiye entegrasyonu sadece sosyal bir politika değil aynı zamanda stratejik bir kalkınma modelidir. Türkiye olarak kadınların liderliğini ve girişimcilik becerilerini desteklemeye büyük önem veriyoruz. 2002 yılında yüzde 13.1 olan kadın girişimci oranımız 2024 yılı itibarıyla yüzde 18.2’ye yükseldi. Yapılan anketler, Türkiye’de kadınların yüzde 60’ının girişimci olmak istediğini söylüyor. Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21’inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir. Bu yüzden dünyaya söyleyecek sözü, anlatacak hayalleri, paylaşacak fikirleri olan kadınlara kulak verelim. Adil ve umut dolu bir geleceğe giden yolu kadınlarla birlikte yürüyelim.”