Emine Erdoğan: Dünya en çok çocukları yordu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen ‘Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü’ konulu panelde konuştu. Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ADİL DÜZEN VE BARIŞ ÇAĞRISI

“Kutuplaşmayla, savaşlarla ve insani krizlerle günbegün daha çok bölünen dünyanın diplomasiye şimdi ziyadesiyle ihtiyacı vardır. Şu bir gerçek ki insanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmamıştır. Bilakis insanlık, işbirliği alanlarının oluşturulmasını, belirsizliğin giderilmesini ve barışın hâkim güç olmasını beklemektedir. O nedenle bu forumda uluslararası aktörleri, barışın ve adil bir düzenin herkesi muzaffer kıldığı bir dünya imar etmeye davet edeceğiz. Diplomasinin birleştirici gücüyle, insanların aralarında açılmış uzun mesafeleri kapatmaya gayret edeceğiz ve insanlığa hoşgörü kültürünü yeniden ayağa kaldırmayı teklif edeceğiz. Bu panelle ayrışan dünyayı içine düştüğü tuzaklardan çıkarmada eğitimin dönüştürücü gücüne vurgu yapmak istiyoruz. Bu salondaki herkesin ortak amacı insanlığı, eğitimin aydınlık bir geleceğe açılan kapısında buluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki boş bir toprağa fidan ekerseniz, onun geleceğine gür bir orman hediye edersiniz. Nesillere nitelikli eğitim sunarsanız, toplumların ve büyük ölçekte ise dünyanın kaderini değiştirirsiniz.

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YAŞAM SEVİNÇLERİ YOK OLDU

Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki çocuklara yaşam hakkı bile sunamadığımız dünyamızda eğitim hakkı sıralamanın çok gerilerinde kalıyor. Filistin’de çocuklar, bırakın okula gitmeyi, düşünebilmeyi, uzatılan mikrofonlara ‘Ölmek istiyorum. Çünkü savaş yüzünden yaşamaktan yoruldum’ diyorlar. ‘Canın ne çekiyor?’ diye sorulan her çocuğun normal şartlarda ‘Çikolata ya da dondurma’ demesi gerekirken, onlar yalnızca ‘Ekmek’ diyebiliyor. ‘Annen, baban nerede?’ diye soran gazetecilere ‘Evde ya da işte’ demek yerine ‘Cennette’ diyorlar. Dünyamız artık küçücük çocukları ağır kederlerle yoran, minik kalplerindeki yaşama sevinçlerini yok eden bir yer oldu.

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Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını, insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor. Unutmayalım ki çocukların uykularında, bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya masumiyetini ilelebet kaybetmiştir.

Kavgaların bittiği, çocukların neşeden başka bir duyguyu tatmadığı, sırtlarında büyük dertleri değil yalnızca okul çantalarını taşıdığı bir dünya diliyorum.”

REVNA DEMİRÖREN DE KATILDI

Panelde, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de yer aldı.

HATIRA FOTOĞRAFI

Emine Erdoğan’ın konuşmasının ardından Uluslararası Maarif Okulları’nda eğitim gören Afrikalı öğrencilerin yer aldığı koro, müzik performansı sergiledi. Erdoğan ve konuşmacılar öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.