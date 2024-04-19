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Emine Erdoğan: DSÖ uygulamaları ülkelerin sağlık sistemlerine dahil edilmesini teşvik ediyor

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#Emine Erdoğan#Dünya Sağlık Örgütü#Sağlık
Emine Erdoğan: DSÖ uygulamaları ülkelerin sağlık sistemlerine dahil edilmesini teşvik ediyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 18:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarının ülkelerin sağlık sistemlerine dahil edilmesini teşvik ediyor. Anadolu topraklarında filizlenen şifa geleneğinin, modern bilimin süzgecinden geçerek günümüze kazandırılmasının, insan hayatına eşsiz bir katkı sunacağı kanaatindeyim.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Bitkisel İlaçlar İçin Uluslararası Düzenleyici İşbirliği Ağı”nın 15’inci Yıllık Toplantısı’nda, ulusal ve uluslararası değerli bilim insanları ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum.

Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarının ülkelerin Sağlık sistemlerine dahil edilmesini teşvik ediyor.

Bu anlamda ülkemizde de 2012 yılından bugüne GETAT uygulamalarına yönelik çok önemli adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor.

Tıp alanında miras aldığımız köklü geçmişe sahip çıkmayı, milli ve vicdani bir sorumluluk olarak görmeliyiz.

Zira Anadolu topraklarında filizlenen şifa geleneğinin, modern bilimin süzgecinden geçerek günümüze kazandırılmasının, insan hayatına eşsiz bir katkı sunacağı kanaatindeyim.

Emine Erdoğan: DSÖ uygulamaları ülkelerin sağlık sistemlerine dahil edilmesini teşvik ediyor

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Bu kadim tıbbın evrensel dilini anlamak ve geleceğe aktarmak için Türkiye’nin ev sahipliğinde, İstanbul’da düzenlenen çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Emine Erdoğan: DSÖ uygulamaları ülkelerin sağlık sistemlerine dahil edilmesini teşvik ediyor

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#Emine Erdoğan#Dünya Sağlık Örgütü#Sağlık

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