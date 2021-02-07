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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan: Dostların hayatını kolaylaştıralım

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Emine Erdoğan: Dostların hayatını kolaylaştıralım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından sokak hayvanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz. Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza yardım etmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var" başlığıyla paylaştığı videoda ise, "Ağaçların dallarına asacağımız elma, armut gibi meyvelerle yiyecek arayışı içerisinde olan kuşları besleyebiliriz, evimizde kullanmadığımız battaniye, örtü gibi malzemeleri yakınımızdaki hayvan barınağına verebiliriz" gibi önerilerde bulundu.

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