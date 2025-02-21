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Emine Erdoğan: Doğayla uyum içinde yaşayan moda anlayışı mümkün

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Moda
Emine Erdoğan: Doğayla uyum içinde yaşayan moda anlayışı mümkün
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 17:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün bu yıl “Moda ve Tekstilde Sıfır Atık” temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırdığını söyledi. Emine Erdoğan, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim." dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim.

Türkiye’nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, bu yıl “Moda ve Tekstilde Sıfır Atık” temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı iş birliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için Sıfır Atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Unutmamalıyız ki, moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor.

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Moda

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