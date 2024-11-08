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Emine Erdoğan: Dijital dünyada kadınlar öncü birer güç

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#Emine Erdoğan#Yapay Zeka Ve Kadın#Kadın Ve Adalet Zirvesi
Emine Erdoğan: Dijital dünyada kadınlar öncü birer güç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Yapay Zeka ve Kadın” temasıyla ele alınan 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katıldı.

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Emine Erdoğan, zirveye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç.

Bu önemli hususu tüm boyutlarıyla “Yapay Zeka ve Kadın” temasıyla ele alan 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katıldık.

Teknolojinin kadın gücüyle birleşerek daha adil bir gelecek inşa edeceğine dair inançları pekiştiren zirvenin hayırlı olmasını diliyorum.

Kadınlarımızın dijital dünyada ilham veren yolculuklarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Yapay Zeka Ve Kadın#Kadın Ve Adalet Zirvesi

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