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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti

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Emine Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kente giden Erdoğan, burada yaşayan depremzedelerle sohbet etti.

Emine Erdoğan, afetzedelerden, deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi. Erdoğan, AFAD ve Türk Kızılay yetkililerinden depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

Emine Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti

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