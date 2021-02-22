Emine Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti

Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kente giden Erdoğan, burada yaşayan depremzedelerle sohbet etti.



Emine Erdoğan, afetzedelerden, deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi. Erdoğan, AFAD ve Türk Kızılay yetkililerinden depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyarette Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.