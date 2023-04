Emine Erdoğan, depremzede ve gönüllülerle iftarda bir araya geldi

Haberin Devamı

İftar programına, depremin ilk günlerinden itibaren koordinatör vali olarak bölgede kemoterapi ilacıyla görev yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Fransa'dan TIR'la tonlarca yardım ulaştıran Gülfem Zengin, eski aracına yüklediği eşyalarla yardım ulaştırırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli, afet bölgelerindeki depremzedeler için yemek hazırlayan Şef Mehmet Yalçınkaya'nın aralarında bulunduğu, arama-kurtarma görevlileri, madenci, doktor, hemşire, ebe, imam, terzi, öğretmen, gazeteci gibi çeşitli mesleklerden gönüllüler katıldı.

'BİRBİRİMİZE KENETLENDİK'

Emine Erdoğan, üst üste yaşanan şiddetli depremlerin, büyüklükleri ve tahrip güçleri kadar, harekete geçirdiği yardımlaşma duygusu ile de tarihe geçtiğini dile getirdi. Emine Erdoğan, asrın felaketinin bir anda, 'asrın dayanışma hareketi'ne dönüştüğünü kaydetti. Türkiye'nin insanlık tarihinin en büyük vefa örneklerinden biriyle kuşatıldığını belirten Emine Erdoğan, "Yurt içi ve dışından binlerce yardımsever, yaralarımızı sarmaya koştu. İnsani yardımlar, önyargı bariyerlerini aşıp, merhamet köprülerine dönüştü. Devletimizle birlikte gönüllülerin, sivil toplum örgütü mensuplarının dünyanın dört bir yanında ektiği sevgi ve barış tohumları bu kez Türkiye'de yeşerdi. Toprağımız şiddetli depremlerle sarsılırken bizim birbirimize olan inancımız pekişti. Birbirimize kenetlendik. Böylelikle kalbimizle yaptığımız her şeyin muhakkak bize geri döndüğüne bir kez daha şahit olduk. Bu vesileyle gördük ki insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış, insan, insana emanetmiş. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi, bizim en büyük tesellimiz oldu" dedi.

Depremlerde sevdikleri enkaz altındayken başka canları kurtarmaya, hiç tanımadığı insanlara şifa olmaya çalışan insanların herkese örnek olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bizler de bir yanımız hep buruk kalsa da hayata tutunmaktan vazgeçmeyecek, gönüllerimizi ihya ederken şehirlerimizi de yeniden inşa edeceğiz. En yakından sizlerin tanık olduğu üzere hükümetimiz bütün enerjisini, dikkatini, kadrolarını bu amaçla seferber ediyor" diye konuştu.

'EN BÜYÜK YER ÜSTÜ ZENGİNLİĞİMİZ MİLLETİMİZ'

Depremden etkilenen alanın dünyanın birçok ülkesinden büyük, evini kaybeden vatandaşların sayısının da çoğu ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Buna rağmen, devletimizin bütün bölgeyi, en kısa sürede ihya edecek güçte olduğundan, hiçbirimiz şüphe etmiyoruz. Ülkemizin en büyük yer altı zenginliği, bize dayanışma ruhunu miras bırakmış, atalarımızdır. Yine aynı şekilde, en büyük yer üstü zenginliğimiz de yüreklerinde iyiliğin kök saldığı yüce gönüllü milletimizdir" ifadelerini kullandı.

'AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOKTUR'

Emine Erdoğan, 'Baş başa vermeyince, taş yerinden kalkmaz' atasözünü anımsatarak, "Biz birlik oldukça, el ele, gönül gönüle verdikçe, birbirimizin derdine şifa oldukça, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İlk etapta, depreme dayanıklı evler en kısa sürede inşa edilip sahiplerine teslim edildiğinde, kutlu yuvalara dönüşecektir. Yarınlarımızın, dünlerimizden daha aydınlık olması için yeni ve sağlam temeller atılmaya devam edilecek inşallah. Selamın eksik olmadığı mahallelerimiz, barış ve huzurun teminatı şehirlerimiz yeniden kurulacak ve dünya durdukça medeniyetimizi yaşatacaktır. Milletimiz için bir erdem olmanın ötesinde karakterinin özelliği olan yardımseverlik, yine bu topraklardan dünyaya yayılacaktır. Türkiye, bir yandan yaralarını sararken diğer yandan insan sevgisine ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya umut yaymayı sürdürecektir" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

İftar sonrası depremdeki çalışmalarıyla dikkati çeken gönüllülerin hikayelerini tek tek dinleyen Emine Erdoğan ve davetliler duygusal anlar yaşadı. Özellikle Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara hoparlörden Ali Baba'nın Çiftliği'ni okuyan Abdülhamid Han Camisi'nin eski imamı Ömer Faruk Şirikçi'nin konuşması üzerine Emine Erdoğan ve davetliler gözyaşlarını tutamadı. Şirikçi, "Bir anda 60 çocuk çadırda birikti. Onlarla güzel vakit geçirdik, hediyeler verdik. O gün bugündür saat 10.00'da çadır mescidimizde çocuklar toplanıyor" ifadelerini kullandı. Ergene Kaymakamlığının gönderdiği sobanın üstünde 'Siz üşürken biz ısınamayız' yazısını görüp ağladığını anlatan Şirikçi, "Bir de şimdi Cumhurbaşkanlığımızın misafiri olduğumuz için ağlıyorum" diyerek davetten duyduğu mutluluğu gözyaşlarıyla dile getirdi.

