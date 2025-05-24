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Emine Erdoğan: Depozito Yönetim Sistemi ekonomiye can, çevreye nefes katacak

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#Emine Erdoğan#Depozito Yönetim Sistemi#Sıfır Atık Projesi
Emine Erdoğan: Depozito Yönetim Sistemi ekonomiye can, çevreye nefes katacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 11:49

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı sistemle ilgili yaptığı paylaşımda "Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazandığını bildirdi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı sistemle ilgili paylaşım yaptı.

"SIFIR ATIK PROJESİ ANLAM KAZANIYOR"

Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi'yle ilgili videosunu da alıntılayan Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazanıyor. Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak. Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz." ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Depozito Yönetim Sistemi#Sıfır Atık Projesi

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