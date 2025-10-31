Emine Erdoğan davet etti, Merz’in eşi de geldi

Haberin Devamı

Eşinin çalışma ziyaretlerine genelde katılmayan Charlotte Merz’in de ziyarete dahil olmasında Emine Erdoğan’ın davetinin etkili olduğu belirtildi. Emine Erdoğan, Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Erdoğan, Merz’e Mevlana’nın Mesnevi eserinin Almanca baskısını ve İletişim Başkanlığı’nca hazırlanan Türkiye tanıtım kitabını hediye etti. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin “Ülkemize resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi’nin kıymetli eşi Charlotte Merz Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz’de bir araya geldik. Medeniyetimizin ilim ve kültür birikimini yansıtan nadir eserleri, el yazmalarını ve seçkin koleksiyonları tanıtmaktan memnuniyet duydum. Almanya Kitaplığı bölümünde, Almanya’nın tarihi ve edebi mirasını yansıtan kaynakları birlikte inceledik”dedi.