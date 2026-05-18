Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nu gurur ve heyecanla takip ediyorum

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın konser verecek Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bir milletin en kıymetli hazinesinin, sanatla yetişen evlatlar olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 2024 yılında başlayan ve her geçen gün güçlenerek büyüyen yolculuğunu büyük bir gurur ve heyecanla takip ediyorum. Müzik kabiliyeti ve sanat sevgisiyle öne çıkan, özel yetenekli çocuklarımızdan oluşan bu değerli topluluk, azmin, özverinin ve tutkunun en güzel yansımalarından biri. Geleneksel musikimizi geleceğe taşıyan kıymetli evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Nota nota yükselen bu anlamlı emeğin daim olmasını diliyor, çocuklarımıza aydınlık bir istikbal getirmesini temenni ediyorum."

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun kuruluşu, faaliyetleri ve hedeflerinin anlatıldığı video da yer aldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak." ifadelerine yer verildi.