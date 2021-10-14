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Emine Erdoğan, Çubuk’ta kadınlarla turşu kurdu

#Emine Erdoğan#Çubuk Ankara#Turşu
Emine Erdoğan, Çubuk’ta kadınlarla turşu kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki kadınlar ile bir araya gelerek turşu kurdu.

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Emine Erdoğan, Çubuk ilçesinde kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanaları kavanozlara doldurarak turşu kurdu. Evde daha önce bu şekilde turşu kurmadığını söyleyen Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TURŞU İSTEMİŞ

Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu, "Çubuk" deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar" dediğini aktararak, selamını iletti. Emine Erdoğan, kadınların "Eliniz bu işlere yatkın" sözleri üzerine gülerek, "Benim elim her işe yatkındır, ben de ev kadınıyım zaten" karşılığını verdi. Daha sonra özel yapılan turşu suyu ve salatalık turşusunun tadına bakan Erdoğan, "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar" deyip, basın mensuplarına da ikramda bulundu.

'TÜRK KADINININ NE KADAR ÇALIŞKAN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

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Gazetecilerin de sorularını cevaplayan Emine Erdoğan, "İlk kez mi turşu kuruyorsunuz?" sorusuna "Küçükken anneme eşlik ediyordum ama ilk kez burada kurdum. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Hem ilk olması hem de Çubuk'umuzun değerli hanımlarının bu kadar faal olmaları, gerçekten beni çok duygulandırdı. Görmeyince anlaşılmıyor. Kimler yapıyor, nasıl yapıyor bunları, nasıl hayata geçirmişler; gerçekten çok takdir ediyorum. Üretiminden bu ana kadar yapmalarını ayrıca takdire şayan. Gidip çarşıdan pazardan almıyorlar, kendileri üretiyorlar, kendileri kuruyorlar. Bu da Türk kadınının ne kadar çalışkan, üretken ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok duygulandım, hepsini çok tebrik ettim. Başarılarının devamını, başka kadınlara da örnek olmalarını diliyorum. Girişimleri nedeniyle hepsini kutluyorum" yanıtını verdi.

Emine Erdoğan, Çubuk’ta kadınlarla turşu kurdu

Turşunun limonla mı sirkeyle mi yapılacağı ile ilgili ise Erdoğan, "Galiba sirke ağır bastı, uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem dolayısıyla sirke kazandı" diyerek gülümsedi.

Torunlarının turşu sevip sevmediği de sorulan Erdoğan, "Bazıları çok seviyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN TERCİHİ SALATALIK TURŞUSU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok hangi turşuyu sevdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, salatalık turşusunu sevdiğini söyledi.

Emine Erdoğan, evde en çok hangi yemeğin yapıldığının sorulması üzerine de "Ben, eşim, çocuklarım, yemek seçme olayımız yok. Ne yemek olursa yiyoruz ama şimdi torunlara bakıyorum, aynı şeyi göremiyorum. Maalesef seçiciler ve buna çok üzülüyorum. Onları da eğitmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Emine Erdoğan, Çubuk’ta kadınlarla turşu kurdu

Emine Erdoğan, '15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nün hatırlatılması üzerine de "'Çiftçiler Günü'nde kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Gerçekten olmazları başarıyorlar. 'Hiç olamaz' diyeceğimiz şeyleri yapabiliyorlar. Kendilerini çok seviyorum, takdir ediyorum, buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Tekrar 'Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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Kadınlardan Hatice Üstün de Emine Erdoğan'ın çok güzel turşu kurduğunu belirterek, başarısının yüzde 100 olduğunu söyledi.

Çubuklu kadınların yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları da gezen Emine Erdoğan, buraya özgü yemeklerin de tadına baktı. Çubuk'ta çıkarılan Agat taşından yapılmış ürünleri de inceleyen Erdoğan, bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Çubuk’ta kadınlarla turşu kurdu

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#Emine Erdoğan#Çubuk Ankara#Turşu

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