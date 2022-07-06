Emine Erdoğan, COP26 Başkanı Sharma'yı kabul etti

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ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

COP26 Başkanı Sharma, çevreye yönelik çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'ndeki görüşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ile Birleşik Krallık Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marianne Young katıldı. Alok Sharma, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzalamış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini bildirdi.

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini ziyaret ettiğini ve tesisten çok etkilendiğini dile getiren Sharma, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti. Sharma, bu alandaki çalışmalara tam destek verdiklerinin altını çizdi. COP26 bünyesinde küresel okyanus ittifakı kurulduğunu belirten Sharma, Emine Erdoğan'ı bu kapsamdaki çalışmalara destek vermeye davet etti.

Emine Erdoğan da çevre sorunlarının küresel boyutta olduğuna işaret ederek, çözüm için küresel iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Uluslararası iş birliklerinin artırılması gerektiğine de vurgu yaptı. Görüşmede 'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' projeleri ile deniz temizliği, Van Gölü'nün temizlenmesi, Salda Gölü'nün korunması ve 'Ata Tohumu' projesiyle ilgili de Sharma'ya bilgi veren Emine Erdoğan, küresel okyanus ittifakı çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

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Sharma, ziyaret anısına Emine Erdoğan'a, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in doğum günü için yaptırılan özel koleksiyondan porselen fincan hediye etti. Emine Erdoğan da Sharma'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları'ndan çıkan 'Türk Mutfağı' kitabını takdim etti.