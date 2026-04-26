Emine Erdoğan: Çocukları bizden kahramanlarla tanıştıralım

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’un önemli kültür mekânlarından biri olan Rami Kütüphanesi’nde çocukların hayal gücünü sanatla buluşturacak “Rami Çocuk ve Sanat Bienali’nin açılışına katıldı. İlki bu yıl “Resimli çocuk kitapları” teması ve “Renkliyse gerçektir” mottosuyla, yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak kurgulanan etkinliğin açılışında Emine Erdoğan’a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi:

PİRİ REİS’TEN MEVLÂNÂ’YA

“Çocuğa verilen her kitap ona kimlik kazandırıyor. Bugün birçok çocuğumuz bu maceralara maalesef, yabancı içerikli kitaplarla atılıyor. Ben en başta bir anne, bir anneanne ve bir babaanne olarak bilhassa çocuk kitaplarının kendi kültür dünyamızın ürünleri olması kanaatindeyim. Piri Reis’ten Mevlânâ’ya arkalarında büyük insanlık mirasları bırakmış nice eşsiz şahsiyet modern bir anlatıyla yeniden dünya sahnesine çıkmayı bekliyor. Evlatlarımız yarım yamalak bir Türkçe konuşan çeviri bir karakterle değil, Dede Korkut’la bağ kurabilmeli. Nasrettin Hoca’nın pratik zekâsından hikmet dersleri alabilmeli. Adaleti Battal Gazi’den, bilgeliği Mevlana’dan, keşfetmeyi Evliya Çelebi’den öğrenmeli. Ailelerimiz mutlaka çocuklarını Türk edebiyatına teşvik etmeliler. Çocuklarını güvenebilecekleri kahramanlara emanet etmeliler.

Haberin Devamı

HAYAL TOHUMLARI EKELİM

Bugün çok şükür ülkemizde millet kütüphaneleri, Rami Kütüphanesi gibi birbirinden güzel zengin koleksiyonlara sahip kütüphanelerimiz var. Ailece kütüphane gitmek, çocuklara kütüphane görgüsü kazandırma, kitabın kokusuyla saymalara dokunmanın bıraktığı hisle dopdolu anılar hediye etmek bizlerin elinde. Unutmayalım ki hayal tohumlarından sadece bilimsel keşifler çıkmaz. Savaşların bittiği, adaletin herkesin payına düştüğü evrensel değerlerin herkes için geçerli olduğu barış dolu bir dünya da bunu hayal edebilenlerle kurulur. O halde çocukları tertemiz hayaller kurabilecekleri, erdemlerle dolu, bizden hikâyeler ve bizden kahramanlarla tanıştıralım.”

Haberin Devamı

15 HAZİRAN’A KADAR AÇIK

1’inci Rami Çocuk ve Sanat Bienali’nde yer alan “Işıldayan Masallar” sergisi, ödüllü illüstrasyon seçkileri, “Kitabın Serüveni” deneyim alanı, Sessiz Kitap Sergisi ve Dede Korkut kutu oyunları gibi alanlar 15 Haziran’a kadar ziyaretçilere ücretsiz açık olacak.