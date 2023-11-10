Emine Erdoğan çocuklar için seslendi

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Emine Erdoğan forumla ilgili şöyle konuştu: “BM yetkililerinin ve farklı ülke bakanlarının da katılımcısı olduğu forumda çevre eğitiminin teşvik edilmesi, iklim kriziyle mücadelede çocukların ve gençlerin rolünün önemi ele alındı. 6 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık projesinin en önemli hedef kitlesi aynı zamanda da ana aktörü olan çocuklar ile gençlerimiz için Türkiye’de yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını anlattım.

ACI TABLOYU DİLE GETİRDİM

Hepimize emanet olan çocuklarımızın ve geleceğinin konuşulduğu bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim. En büyük dileğim; isimlerini şehit listelerinde değil, madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmek. İklim krizini asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyor, Özbekistan Cumhuriyeti hükümetine, Zamin Uluslararası Kamu Vakfı’na, UNICEF’e ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”