×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan çocuklar için seslendi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#BM#UNICEF
Emine Erdoğan çocuklar için seslendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan gezisine eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte Çocuklar ve Gençler İşbaşında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu’na katıldı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan forumla ilgili şöyle konuştu: “BM yetkililerinin ve farklı ülke bakanlarının da katılımcısı olduğu forumda çevre eğitiminin teşvik edilmesi, iklim kriziyle mücadelede çocukların ve gençlerin rolünün önemi ele alındı. 6 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık projesinin en önemli hedef kitlesi aynı zamanda da ana aktörü olan çocuklar ile gençlerimiz için Türkiye’de yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını anlattım.

ACI TABLOYU DİLE GETİRDİM

Hepimize emanet olan çocuklarımızın ve geleceğinin konuşulduğu bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim. En büyük dileğim; isimlerini şehit listelerinde değil, madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmek. İklim krizini asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyor, Özbekistan Cumhuriyeti hükümetine, Zamin Uluslararası Kamu Vakfı’na, UNICEF’e ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#BM#UNICEF

BAKMADAN GEÇME!