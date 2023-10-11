Emine Erdoğan: Çocuk evleri sitelerimizin hayırlı olmasını diliyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

6 Şubat depremlerinin ardından medeniyetlerin buluşma noktası şehirlerimizde ihya ve inşa çalışmaları için büyük bir seferberlik yürütülüyor.

Bu kapsamda, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü gibi anlamlı bir günde, Gönül Elçileri projemiz kapsamında Hatay ve Adıyaman’da temelleri atılan çocuk evleri sitelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Asrın felaketiyle büyük bir travma yaşayan devlet korumasındaki çocuklarımız, burada güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edecekler.

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Yürekten inanıyorum ki, bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak.

Koruyucu anne ve babalarının kanatları altında hayata daha güçlü hazırlanacaklar.

Türkiye'nin umudu olan çocuklarımızın geleceği için emek veren devlet kurumlarımıza ve tüm hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum.