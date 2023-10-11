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Emine Erdoğan: Çocuk evleri sitelerimizin hayırlı olmasını diliyorum

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#Emine Erdoğan#Hatay#Adıyaman
Emine Erdoğan: Çocuk evleri sitelerimizin hayırlı olmasını diliyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 18:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü gibi anlamlı bir günde, Gönül Elçileri projemiz kapsamında Hatay ve Adıyaman’da temelleri atılan çocuk evleri sitelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

6 Şubat depremlerinin ardından medeniyetlerin buluşma noktası şehirlerimizde ihya ve inşa çalışmaları için büyük bir seferberlik yürütülüyor. 

Emine Erdoğan: Çocuk evleri sitelerimizin hayırlı olmasını diliyorum

Bu kapsamda, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü gibi anlamlı bir günde, Gönül Elçileri projemiz kapsamında Hatay ve Adıyaman’da temelleri atılan çocuk evleri sitelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Asrın felaketiyle büyük bir travma yaşayan devlet korumasındaki çocuklarımız, burada güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edecekler.

Emine Erdoğan: Çocuk evleri sitelerimizin hayırlı olmasını diliyorum

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Yürekten inanıyorum ki, bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak.

Koruyucu anne ve babalarının kanatları altında hayata daha güçlü hazırlanacaklar.

Emine Erdoğan: Çocuk evleri sitelerimizin hayırlı olmasını diliyorum

Türkiye'nin umudu olan çocuklarımızın geleceği için emek veren devlet kurumlarımıza ve tüm hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Hatay#Adıyaman

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