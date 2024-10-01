Emine Erdoğan, CMI – Martti Ahtisaari Barış Vakfı İcra Kurulu Başkanı ile görüştü

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:
CMI – Martti Ahtisaari Barış Vakfı İcra Kurulu Başkanı Janne Taalas ile bir araya geldik.
Finlandiya’nın eski Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari tarafından 25 yıl önce kurulan vakfın, dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü barışı destekleme faaliyetleri hakkında bilgi aldım.
Görüşmemizde, vakfın Filistin konusundaki çalışmalarını ve bu alandaki iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik.
Bilhassa Filistin’de kadınların barış sürecine aktif katılımı için gösterilen çabaları öğrenmekten memnuniyet duydum.
Filistin’de sürdürülebilir barışın sağlanmasında ulusal birliğin önemine dair hemfikiriz.
Nazik ziyaretleri için Sayın Taalas’a teşekkür ediyorum.