Emine Erdoğan ‘Çınar’ın karma sergisini gezdi

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Erdoğan, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Çini duvar panolarından, porselen tabaklardan, yağlıboya tablolardan yansıyan estetiği, giyim kuşamdan ev dekorasyonuna kadar hayatın her alanında yeniden canlandırmalıyız. Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarı olacaktır. Nitekim bugün, büyük insani krizlerle mücadele ederken sanatın umut ve direnç kaynağı olma gücünü yeniden keşfediyoruz. Gazze’nin acılarını anlatan bir tuval, kaybettiklerimizin hatırası işlenmiş bir el işi, duygularımıza tercüman olan bir şiir, binlerce sözden ve eylemden daha etkili olabiliyor. Unutmayalım ki, bugün biz, İspanya iç savaşını çıkaranları değil, bu savaşın trajedisini en etkili şekilde gözler önüne seren Guernica tablosunu hatırlıyoruz.”