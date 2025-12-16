×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Büyükelçilerimiz Sıfır Atık'ın küresel elçileri

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Büyükelçiler Konferansı
Emine Erdoğan: Büyükelçilerimiz Sıfır Atıkın küresel elçileri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'yi farklı coğrafyalarda temsil eden büyükelçilerimizin, Sıfır Atık hareketinin evrensel mesajını görev yaptıkları ülkelerde de yaygınlaştırma gayretleri son derece kıymetli." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

 

Emine Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, Sıfır Atık hareketinin dünyaya yayılan yolculuğunu ve ülkemizin COP31 sürecindeki güçlü vizyonunu yansıtan sergiyi ziyaret ettik. Türkiye'yi farklı coğrafyalarda temsil eden büyükelçilerimizin, Sıfır Atık hareketinin evrensel mesajını görev yaptıkları ülkelerde de yaygınlaştırma gayretleri son derece kıymetli. Konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Büyükelçiler Konferansı

BAKMADAN GEÇME!