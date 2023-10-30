Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi ve Bm Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi ile görüştü

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Emine Erdoğan, 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programı için ülkemizi ziyaret eden Burundi Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın eşi Angeline Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "31 Ekim Dünya Şehirler Günü programı için ülkemizi ziyaret eden Burundi Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın değerli eşi Angeline Ndayishimiye Hanımefendi’yi ağırlamaktan memnuniyet duydum. Afrika Kültür Evi Derneği serüvenimiz ile Afrikalı kadın ve çocuklar için sürdürdüğümüz çalışmaları anlattım. Bayan Ndayishimiye’nin de kurucusu ve başkanı olduğu Hayır İşleri Vakfı çatısı altında çocukların beslenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların ekonomik hayata katılımı ve anne sağlığı konularında takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü öğrendim. Sıfır Atık projesi ile ülkemizin 6 yılda elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi vererek, uluslararası sıfır atık farkındalığının artırılması için görüş alışverişinde bulunduk. Bu bakışla ilk adımı atarak Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayan Angeline Hanımefendi’ye ülkesi adına verdiği Sıfır Atık sözü için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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BM KARAYOLU GÜVENLİĞİ ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan, BM Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Henri ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Henri Todt ile Sıfır Atık temasıyla bu sene İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programı öncesi bir araya geldik. Sıfır Atık ile benzer olan "Sıfır Vizyon" hareketine dair fikir alışverişinde bulunduk. Trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin kabul edilemeyeceği konusunda hemfikir olarak, Sayın Todt’un Türkiye'nin bu yöndeki çabalarını takdirle karşıladığını öğrenmekten memnuniyet duydum. Döngüsel ekonomiyi teşvik edecek ve yol güvenliğini artıracak örnek uygulamalar üzerine de görüş paylaşımında bulunduk. Bu bakış açısı ışığında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak desteğini belirten Sayın Todt’a katkı ve katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum. Daha emniyetli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlere el birliği ile ulaşacağımıza inanıyorum.

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