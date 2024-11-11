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Emine Erdoğan: Bu fidanlar, Gazze’ye ve insanlığa nefes olsun

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Gazze Hatıra Ormanı#Milli Ağaçlandırma Günü
Emine Erdoğan: Bu fidanlar, Gazze’ye ve insanlığa nefes olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 14:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Gazze Hatıra Ormanı’na adıma dikilen fidan, umudun ve barışın yeşerdiği bir dünyanın sembolü olarak kalbimde özel bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Gazze Hatıra Ormanı’na adıma dikilen fidan, umudun ve barışın yeşerdiği bir dünyanın sembolü olarak kalbimde özel bir yere sahip.

Yeşeren her bir yaprak, çocuklarımız için daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek arzumuzu temsil ederken, birlik ve dayanışma duygularımızı da güçlendirecek.

Bu anlamlı katkıyı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum; dilerim ki bu fidanlar, Gazze’ye ve insanlığa nefes olsun.

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#Emine Erdoğan#Gazze Hatıra Ormanı#Milli Ağaçlandırma Günü

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