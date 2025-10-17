×
Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri#Uluslararası Sıfır Atık Forumu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 18:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi. Görüşmede Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin desteği, katkısı ve liderliği için teşekkür etti. 

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin desteği, katkısı ve liderliği için teşekkür etti.

Gazze konusunda yapılabileceklerin ele alındığı görüşmede, Sachs, bundan sonraki adımın Filistin'in BM'de tanınması olması gerektiğini ifade etti.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşmede, Maarif Vakfı ile Jeffrey Sachs'ın başkanı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de görüşmede hazır bulundu.

 

