Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

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Emine Erdoğan, himayesindeki "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nın ilk imzalarının atıldığı günde, Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Sıfır Atık" hareketinin başarıya ulaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin, bugün ilk imzayı yine kendisinin atmasıyla yinelendiğini belirten Emine Erdoğan, bu harekete gereken desteği her zaman verdiğini dile getirdi.

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Yemekte, tüketici alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilirliğe odaklanılması, bu konudaki pilot uygulamaların yaygınlaştırılması, geri dönüşüme odaklanan çözümlere ağırlık verilmesi, ulusal sıfır atık girişimleri, bilgi birikimlerinin farklı ülkeler ve sektörlerle paylaşılması konuları ele alındı.

Danışma Kurulu üyeleri de Türkiye'nin sıfır atık konusunda katettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu belirterek Emine Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti.

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EMİNE ERDOĞAN KOLOMBİYE CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, aynı zamanda Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile Türkevi’nde görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantısı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile Türkevi’nde görüştü.

Görüşmede, Emine Erdoğan ve Veronica Alcocer Garcia, kadın hakları, eğitimde fırsat eşitliği ve atık yönetimi konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Veronica Alcocer Garcia, Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığından dolayı tebrik etti.

Emine Erdoğan, 2015'te Kolombiya'yı ziyaret ettiğine değinerek Veronica Alcocer Garcia’yı "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" vesilesiyle İstanbul’da ağırlamak istediğini söyledi.