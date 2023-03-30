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Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

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#Mevlüt Çavuşoğlu#BM#Kahramanmaraş
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterresle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 22:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta Genel Sekreter Antonio Guterres'le bir araya geldi.

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New York'taki BM binasında gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal da katıldı. BM Genel Sekreteri Guterres, "Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir çevre projesi değil, dünyayı ahlaklı davranmaya çağırdığınız bir sorumluluk hareketidir. İklim değişikliğiyle mücadeleye yaptığınız katkı çok değerli, çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin liderliğinin önemli olduğuna işaret eden Guterres, Eylül ayında BM'nin bin yıllık kalkınma hedeflerini açıklayacağını, Sıfır Atığın bu bağlamda önemli bir katkı sunacağına inandığını ifade etti.

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GENEL SEKRETER'E DAVET

Guterres, Erdoğan'a sıfır atık bağlamında kurulacak Danışma Kurulu'nun başkanlığını teklif etti. Bütün insani konularda Türkiye'nin desteği ve çabasının görüldüğünü vurgulayan Guterres, "Sevgili Kardeşim Erdoğan'a selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ise Sıfır Atık Projesi'nin çevre konusunda önemli bir çözüm olacağına inandığını, BM'nin sıfır atık konusunda ülkelerin birleşeceği önemli bir çatı olduğunu söyledi.

BM'ye Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağladığı destek için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Genel Sekreteri 31 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek olan BM-Habitat'ın Dünya Şehirler Günü'ne davet etti.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#BM#Kahramanmaraş

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