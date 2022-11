Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir

Haberin Devamı

Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefiyle Türkiye genelinde her derece ve türdeki okula, öğretmenlere, yöneticilere, öğrenci ve velilere yönelik “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” kampanyasının tanıtım töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Ostim İlkokulunda yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük A.Ş arasında imzalanan kampanyanın tanıtım töreninde konuşan Emine Erdoğan, kampanyanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.



“Okul yalnızca bilgilerin verildiği yer değil, her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocaktır”

Okulların önemine değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



“Toplumlar okullardan yükselir. Okul yalnızca bilgilerin verildiği yer değil, adabı muaşeretten manevi değerlere kadar her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocaktır. Malumunuz en küçüğünden en büyüğüne öğrenciler günün önemli bir kısmını okullarda geçiriyorlar. Sadece kitaplardan değil okulda tatbik edildiğini gördükleri kültür atmosferinden de öğreniyor, yaşamlarını bu tecrübeler ışığında sürdürüyorlar. Özel hayatlarında eksik kalan şeylere okullarında tamamlıyorlar. Bu anlamda toplumun ortak değerlerini, ortak davranışlarını ve ortak ideallerini benimsiyorlar.”

Emine Erdoğan, öğrencilerin temel sağlık davranışlarını kazanmasında okulun önemli bir rolü olduğunu, okulların çağdaş sağlın anlayışının bir paydaşı şeklinde yer aldığını vurguladı. Temizlik bilincinin çocukların akademik başarısında doğrudan etkisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, temizliğin alışkanlık haline gelmesinin önemine dikkati çekti.



“BİZİM İÇİN TEMİZLİK İNANCIMIZIN ÖZÜNÜ OLUŞTURAN BİR YAŞAM PRENSİBİDİR”



Hem kişisel hem de genel temizlik konusuna dikkat eden insanların gündelik pratikleri birçok hastalığı kendinden önlediğini belirten Emine Erdoğan, şunları aktardı:



“Temizlik bir medeniyet meselesidir. Tarih boyunca topraklarımıza gelen batılı seyyahlar özellikle şehirlerimizin ve insanlarımızın temizliğinden sıklıkla ve hayretle bahsetmişlerdir. Mesela batılı bir seyyah, 'Temizliğe Osmanlılar kadar düşkün bir millet yoktur' demiştir. Başka bir seyyah ise 'Sabun çok kullanılırdı. Çünkü Türkler çok temiz insanlardı' diye yazmıştır. Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu gözlemler, medeniyetimizin temizlik anlayışının tüm dünyaya hayranlık veren yönünü anlatır. Bizim için temizlik gündelikle alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir. Temizlik doğrudan imanla ilişkilidir. Dolayısıyla temizlik, önce manevi dünyamızla başlar ve oradan dış dünyamıza tezahür eder.”



TERTEMİZ YARINLAR OKULLARDAN BAŞLAR KAMPANYASI



Kampanya ile öğrenci, öğretmen, okul yönetimleri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi amaçlanıyor.



Kampanya kapsamında öğrencilerin hazırladığı temizlik ve hijyen odaklı projeler, ülke genelinde "İyi Uygulamalar" adı altında dereceye girmek için yarışacak. Okul tuvaletleri mimari örnek projeleri OPET tarafından Bakanlık ile paylaşılacak; okul yönetimleri, veliler, öğretmenler ve okul destek personeli için kapasite gelişimi ve farkındalık artırılması amacıyla içerikler ve ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek öğretmen eğitimleri hazırlanacak. Kamu spotu, afiş, poster gibi materyallerin tasarlanacağı kampanya dâhilinde ayrıca okul öncesi öğrenciler ile birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için etkinlikler, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için hijyen ajandası hazırlanacak.