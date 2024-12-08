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Emine Erdoğan: Bir Müslüman olarak bu bencil düzeni reddediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#İsrail#Filistin
Emine Erdoğan: Bir Müslüman olarak bu bencil düzeni reddediyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin, "Küçük bir ideolojik azınlığın gerçeklikten kopuk planlarını işletmek için kurduğu bu bencil düzeni, her şeyden önce bir insan, bir Müslüman olarak reddediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan, 22’nci Doha Forumu kapsamında düzenlenen ’Filistin İçin Tek Yürek: İşgalin ve Soykırımın Karanlığında Umudu Korumak’ programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Filistin’de tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu, sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası. Küçük bir ideolojik azınlığın gerçeklikten kopuk planlarını işletmek için kurduğu bu bencil düzeni, her şeyden önce bir insan, bir Müslüman olarak reddediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında ayrıca, Gazze’den görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.

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#Emine Erdoğan#İsrail#Filistin

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