Emine Erdoğan: 'Bebek kütüphaneleri arttırılmalı'

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Emine Erdoğan, “Tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Bebek kütüphanelerinin sayısının tüm Türkiye’de arttırılmasını temenni ediyorum” dedi. Kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, burada oynayan bebek ve çocukları sevip onlara oyuncak hediye etti. Kütüphanedeki 7 yaşındaki Nisa Türkmen adlı çocukla “Sıfır Atık” oyununu oynayarak çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı. Daha sonra Masal Atölyesi’nde çocuklara, “Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusunun Hikayesi” kitabını okuyan Emine Erdoğan, çocuklarla keyifli zaman geçirdi.