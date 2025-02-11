×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Erdoğan#11 Şubat
Emine Erdoğan: Bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bilimin gelişmesine ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlayan tüm kadınlara şükranlarını sunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uzay çalışmalarının sürat kazandığı, yapay zekanın hayatın her alanında görünür olduğu günümüzde, kız çocuklarımızın eğitimlerinin başından itibaren STEM disiplinlerine yönelmeleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz günden güne ivme kazanırken, bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır. Ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider pozisyonlarda görmekten iftihar ediyoruz. Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Erdoğan#11 Şubat

BAKMADAN GEÇME!