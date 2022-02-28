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Emine Erdoğan: Barış için harekete geçin

#Emine Erdoğan#Ukrayna#Rusya
Emine Erdoğan: Barış için harekete geçin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun mağdur ve mazlum halkların yanında olduklarını belirterek, uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye çağırdı.

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Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bir anne, bir kadın olarak Ukrayna’da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ettiğini, başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşların insanlık tarihinin kara lekeleri olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, “Unutmayalım, savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

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#Emine Erdoğan#Ukrayna#Rusya

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